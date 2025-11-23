Disneyland Paris

Disneyland Paris opent vernieuwde Sports Bar & Lounge: uitgebreide menukaart

FOTO'S Disneyland Paris heeft dit weekend de vernieuwde Sports Bar & Lounge in Disney Village geopend. De populaire sportbar uit 1992 onderging de afgelopen maanden een volledige metamorfose. Het horecapunt werd vergroot door de naastgelegen zaak New York Style Sandwiches bij de bar te trekken.

Daardoor zijn er nu honderden extra zitplaatsen op een nieuwe patio, in de hoofdruimte en in een aparte achterzaal. De door Coca-Cola gesponsorde bar kreeg een moderner uiterlijk, met sportthema's op de muren, meubels in felle kleuren en opvallende verlichting die is geïnspireerd op biljartballen en pooltafels. Op de vernieuwde patio staat een grote muurschildering van Goofy met een voetbal.

De nieuwe menukaart is zeer uitgebreid. Zo serveert de Sports Bar tientallen cocktails, waaronder de vier specialiteiten O'reipiña, Swiss Ace, 3-0 Champion en Iron Mike Sour. Daarnaast zijn er klassieke drankjes, waaronder mojito's, spritz-varianten, speciaalbieren op tap, ciders, wijnen en champagne. Verder biedt de bar een aparte selectie cold brews en smoothies.



XL-sandwich

Het aanbod aan gerechten is eveneens uitgebreider dan voorheen. Gasten vinden op de menukaart onder meer een XL-sandwich met Italiaanse ham en pesto, een gigantische hotdog, een vis- en kreeftbroodje, diverse borrelplanken, croquetas, baked camembert, pulled-lamwraps, pretzelbroodjes met barbecuekip en meerdere varianten mac & cheese.



Voor wie liever licht eet zijn er salades. Op het gebied van desserts pakt de Sports Bar & Lounge groots uit, met meerdere moussetaartjes, een bubbelwafel, een vanillesundae en een enorme ijsbeker die bedoeld is om te delen met vier tot acht personen. Daarnaast is er een ontbijtmenu met onder meer croissants, pannenkoeken, eiergerechten, avocado toast en fruitbowls.



































































































