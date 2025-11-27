Attractiepark Toverland

Toverland: nieuwe kerstballen en wintertruien tijdens Winter Feelings

FOTO'S Toverland verkoopt dit seizoen nieuwe wintersouvenirs. In de winkels van het Limburgse attractiepark liggen tijdens Winter Feelings verschillende kerstballen én een speciaal kerstornament. Verder werd een nieuwe kersttrui geïntroduceerd, gebaseerd op themagebied Avalon. De items zijn verkrijgbaar bij de Magistralis Magic Store, Mundo Magica en een souvenirchalet.

Op de trui prijken vuurvogel Fenix en winterse patronen. Het kledingstuk wordt aangeboden in volwassenmaten van XXS tot en met XXXL, terwijl het ontwerp van vorig jaar nog beschikbaar is voor kinderen. Daarnaast is de wintercollectie aangevuld met mutsen en sokken in bijpassende kleuren.

Toverland presenteert verder twee kerstballen die in het teken staan van entreegebied Port Laguna, in turquoise en goud. Op de ballen staan tekeningen van onder meer octopus Joey en papegaai Ivy, twee bekende Toverland-bewoners. Het octopusje kreeg ook zijn driedimensionale kersthanger.











































