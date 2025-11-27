Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractiepark Toverland

Toverland: nieuwe kerstballen en wintertruien tijdens Winter Feelings

Vandaag, 15.21 uur

FOTO'S Toverland verkoopt dit seizoen nieuwe wintersouvenirs. In de winkels van het Limburgse attractiepark liggen tijdens Winter Feelings verschillende kerstballen én een speciaal kerstornament. Verder werd een nieuwe kersttrui geïntroduceerd, gebaseerd op themagebied Avalon. De items zijn verkrijgbaar bij de Magistralis Magic Store, Mundo Magica en een souvenirchalet.

Op de trui prijken vuurvogel Fenix en winterse patronen. Het kledingstuk wordt aangeboden in volwassenmaten van XXS tot en met XXXL, terwijl het ontwerp van vorig jaar nog beschikbaar is voor kinderen. Daarnaast is de wintercollectie aangevuld met mutsen en sokken in bijpassende kleuren.

Toverland presenteert verder twee kerstballen die in het teken staan van entreegebied Port Laguna, in turquoise en goud. Op de ballen staan tekeningen van onder meer octopus Joey en papegaai Ivy, twee bekende Toverland-bewoners. Het octopusje kreeg ook zijn driedimensionale kersthanger.





















Meer Attractiepark Toverland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be