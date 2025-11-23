Efteling

Efteling-fan laat zien hoe hij een kaarsenhouder uit Danse Macabre heeft nagemaakt

VIDEO Een onderdeel uit de Efteling-attractie Danse Macabre staat voortaan ook bij Patrick Pijman thuis. De liefhebber uit Ridderkerk besloot een replica te maken van een duivelse kaarsenhouder, te vinden in de kapel van het spookspektakel. Daarvoor gebruikte hij een 3D-printer.

In de hoofdshow van Danse Macabre bevinden zich zes duivelkandelaars. Ze zijn afkomstig uit het in 2022 gesloopte Spookslot, waar acht kandelaars onderdeel uitmaakten van de ronde zaal in de wachtrij. Het gaat om cartooneske, vleermuisachtige duiveltjes met ieder twee kaarsen.

Efteling-fan Pijman maakte een 3D-ontwerp van het decorobject in de computer, waarna zijn 3D-printer aan het werk ging. 150 uur later was de eerste vorm klaar. Na het lijmen van de verschillende onderdelen kwam daar een eerste primerlaag op, gevolgd door het afwerken.



Geplamuurd

In een video laat de maker zien hoe de kandelaar is geplamuurd, geschuurd en ingespoten. Later werd de verf uitgesmeerd met een kwast en - na het opdrogen - opgepoetst. Het resultaat is een 50 centimeter hoge duivelkandelaar, zoals we die tegenkomen in Danse Macabre. Eerder bouwde Pijman zijn tuinschuurtje al om tot een Efteling-bouwwerk.