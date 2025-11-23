Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Efteling-fan laat zien hoe hij een kaarsenhouder uit Danse Macabre heeft nagemaakt

Vandaag, 15.49 uur

VIDEO Een onderdeel uit de Efteling-attractie Danse Macabre staat voortaan ook bij Patrick Pijman thuis. De liefhebber uit Ridderkerk besloot een replica te maken van een duivelse kaarsenhouder, te vinden in de kapel van het spookspektakel. Daarvoor gebruikte hij een 3D-printer.

In de hoofdshow van Danse Macabre bevinden zich zes duivelkandelaars. Ze zijn afkomstig uit het in 2022 gesloopte Spookslot, waar acht kandelaars onderdeel uitmaakten van de ronde zaal in de wachtrij. Het gaat om cartooneske, vleermuisachtige duiveltjes met ieder twee kaarsen.

Efteling-fan Pijman maakte een 3D-ontwerp van het decorobject in de computer, waarna zijn 3D-printer aan het werk ging. 150 uur later was de eerste vorm klaar. Na het lijmen van de verschillende onderdelen kwam daar een eerste primerlaag op, gevolgd door het afwerken.

Geplamuurd
In een video laat de maker zien hoe de kandelaar is geplamuurd, geschuurd en ingespoten. Later werd de verf uitgesmeerd met een kwast en - na het opdrogen - opgepoetst. Het resultaat is een 50 centimeter hoge duivelkandelaar, zoals we die tegenkomen in Danse Macabre. Eerder bouwde Pijman zijn tuinschuurtje al om tot een Efteling-bouwwerk.



Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be