Marveld Recreatie

Nieuw pretpark Bommelwereld heeft een eigen biertje, met honing

FOTO'S Het nieuwe overdekte attractiepark Bommelwereld in Groenlo heeft een eigen biertje. In Restaurant Cant & Claer kunnen bezoekers een flesje Bommel Bier bestellen: een blond speciaalbier met een vleugje honing. De drank is gebrouwen door de Achterhoekse brouwerij Brouwersnös.

Volgens de brouwer gaat het om een meergranen blondbier van 4,3 procent alcohol, ontwikkeld in opdracht van Bommelwereld. Het bier is drie keer vergist, waarvan één keer in open gistkuipen. Daardoor zou het aroma voller en kruidiger zijn.

Het etiket, dat kasteel Bommelstein toont, bevat spreuken als "Zeg nu zelf... Hier ligt een mooie taak!" en "Als je begrijpt wat ik bedoel". Ook lezen we op de achterzijde de beschrijving: "een heerlijk, fris blond bier met een vleugje Grolse honing".



Ingrediëntenlijst

In de ingrediëntenlijst staan water, gerstemout, tarwemout, speltmout, hop, gist, druivensuiker en honingaroma. Bommel Bier wordt in het park geserveerd in 30-centiliterflessen. Het vorige maand geopende themapark Bommelwereld draait om de wereld van stripfiguren Olivier B. Bommel en Tom Poes.



De trekpleister is onderdeel van vakantieresort Marveld Recreatie. Wie voorlopig niet naar Groenlo reist, kan het bier ook online kopen. Brouwersnös verkoopt dozen van twaalf flessen - met 10 cent statiegeld - via de eigen website.







