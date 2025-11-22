Phantasialand

Phantasialand introduceert ultieme fastpass: overal voordringen voor 70 euro

FOTO'S Phantasialand heeft opnieuw een verandering doorgevoerd bij de Quick Pass, het betaalde fastpass-systeem in het Duitse pretpark. Sinds vorig weekend is het mogelijk om te betalen per attractie, met variabele tarieven. Vandaag introduceert Phantasialand de Quick Pass Ultimate: één pas om de rijen bij alle beschikbare attracties eenmalig over te slaan.

Ook hier hanteert men een flexibele prijs. Op dit moment vraagt het park er 70 euro voor. Bijzonder is dat deze ultieme pas óók voorrang geeft bij flying coaster F.L.Y., terwijl daar geen losse Quick Pass voor te koop is. Om die reden is de Quick Pass Ultimate duurder dan alle losse Quick Pass-attracties bij elkaar.

Omgerekend kost een ritje in F.L.Y. zonder te wachten nu 14 euro per persoon. Voordringen bij Colorado Adventure, Maus au Chocolat, Talocan en Chiapas kan momenteel voor 5 euro per attractie. Winja's Fear en Winja's Force kosten nu 7 euro per stuk. De duurste attracties zijn Black Mamba (10 euro) en Taron (12 euro).



Hotel

F.L.Y. opende in 2020. De attractie beschikte al wel over een aparte Quick Pass-rij, maar die was tot nu toe voorbehouden aan gasten van Hotel Charles Lindbergh, het themahotel in het gebied rond de achtbaan. Wie daar blijft slapen, krijgt één voorrangsticket per dag.







