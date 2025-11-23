Welkom!
Attractiepark Toverland

Eerste beelden: Toverland is begonnen met afbreken van oude attractie

Vandaag, 20.05 uurBeeld: Niels Kooyman

FOTO'S Toverland is gestart met het weghalen van een oude attractie. Na de sluiting van het 21 jaar oude Kletterparcours, op zondag 2 november, begon men met de afbraakwerkzaamheden. In de afgelopen weken, toen het Limburgse pretpark gesloten was voor publiek, zijn de eerste onderdelen verwijderd.

Op dit moment staan de steunpilaren - inclusief evenwichtsbalk - van de survivalbaan nog overeind, net als het huisje waar bezoekers hun klimoutfit aan- en uittrokken. Op de nieuwe winterplattegrond van Toverland is de attractie al niet meer zichtbaar.

Het Kletterparcours uit 2004 moet wijken voor de komst van een vakantieresort. Dat vakantiepark had in 2024 moeten openen, maar het project werd uitgesteld. Fans die de klimbeleving missen, kunnen herinneringen ophalen met behulp van een speciale afscheidsvideo.









