Attractiepark Toverland

Video: Toverland in drie weken omgebouwd tot winterwonderland

VIDEO In Toverland gaat vandaag winterseizoen Winter Feelings officieel van start. Begin deze maand stond het Limburgse attractiepark nog volledig in het teken van Halloween. In minder dan drie weken werd het pretpark omgetoverd tot een winterwonderland: pompoenen en hooibalen maakten plaats voor lampjes, kerstbomen en andere winterse decoraties.

Toverland noemt het "een bijzondere prestatie van al onze medewerkers". In een korte video geeft men een blik achter de schermen bij de voorbereidingen. We zien personeelsleden houten constructies in elkaar zetten en guirlandes ophangen. Ook verschijnen er maar liefst 830 kerstbomen en meer dan tweehonderd extra led-armaturen.

Er zijn meer dan tien vrachtwagens nodig om al het materiaal aan te leveren. Het hart van het evenement is wederom entreegebied Port Laguna, tijdelijk omgedoopt tot Winter Laguna. Daar bevinden zich een schaatsbaan, een bandenbaan, curlingbanen en een Oostenrijkse stube.



Uitgesteld

Vijftien minuten voor sluitingstijd staat de slotshow Het Magische Winterfeest op het programma. Helemaal nieuw is de wintershow Toos & Morrel Laten Het Sneeuwen, maar die productie was niet op tijd af: de première is uitgesteld tot woensdag 26 november. Winter Feelings duurt tot half januari. De openingstijden variëren per dag.