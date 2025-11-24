Efteling

Test je Efteling-kennis: een greep uit de tachtig vragen van de Efteling Pubquiz

FOTO'S In de Efteling werd afgelopen vrijdag een echte Efteling Pubquiz gehouden: maar liefst 82 teams streden in het Fata Morgana Paleis om de overwinning. Ze kregen tachtig vragen voorgeschoteld, verspreid over acht rondes. Wie er niet bij kon zijn, krijgt nu wel de kans om zijn of haar Efteling-kennis te testen: Looopings publiceert een greep uit de vragen en antwoorden.

Elke ronde had een eigen thema, variërend van entertainment tot sprookjes en van muziek tot techniek. Eén van de moeilijkste vragen ging over de Droomvlucht-show Dromen met je Ogen Open, te zien in 1997, 1998 en 2000. Het publiek leerde daar een toverspreuk, maar wat was die spreuk? Het goede antwoord: "Astra merdyn willow wee, Dragas tingo djupla kee".

Een andere pittige entertainmentvraag ging over de openingsceremonie van watershow Aquanura in 2012. Welk gelegenheidsduo zong toen het nummer Volg Je Hart? Dat waren Xander de Buisonjé en Karin Bloemen. De quizmakers vroegen ook met welke valuta er betaald kon worden bij Fata Morgana-entertainer Nadir de Kwakzalver. Hij nam genoegen met... één kameel.



Bouwmeester Big

Niet elke vraag was even moeilijk. Zo zal iedere zichzelf respecterende Efteling-fan weten dat de Python gebouwd is door fabrikant Vekoma en dat de slogan van Bouwmeester Big "voor een klus met een krul" is. Waar deelnemers wel moeite mee bleken te hebben, was de diameter van de draaischijf van Danse Macabre: 18 meter. Zelfs een team met medewerkers van het spookspektakel wist dat niet.



Andere vragen in een speciale Danse Macabre-ronde gingen onder meer over de persoon die op het idee kwam voor de muziek (Leon du Bois) en het aantal hoeken van de kapel (tien). Ontwerper Jeroen Verheij kwam in beeld met een vraag waar deelnemers eigenlijk het antwoord niet op konden weten, omdat de informatie nog nooit gepubliceerd was: waar komen de houten planken uit de hoofdshow van Danse Macabre vandaan?



Huiscomponist

Ze bleken uit de wachtrij van het oude Spookslot gehaald te zijn. Nog meer vraagstukken voor Efteling-kenners: waar vinden we een sprookjesboekbord buiten het Sprookjesbos, wat was het eerste project van huiscomponist René Merkelbach en wie speelde de rol van De Kleine Zeemeermin in de gelijknamige Efteling-musical? Achtereenvolgens: het Huis van de Vijf Zintuigen, de winterversie van de muzikale paddenstoelen en Kim-Lian van der Meij.



Spelers werden eveneens geacht om alle zeven de magische ingrediënten uit restaurant Brasserie 7 te kennen (Drakenadem, Elfenstof, Goud, Prinsessentranen, Nectar, Kanonnenkruid en Sneeuw), net als verdwenen stations van de Efteling Stoomtrein Maatschappij (Station Noord, Station Zuid, Station Ruigrijk en Station Sprookjesbos) en oude namen van restaurant Kashba (Café-Restaurant De Efteling, Café-Restaurant, De Ballonvaarder en Panorama).



Dessert

De quizmakers wilden ook weten: hoe heet het echtpaar uit het verhaal achter het Efteling Museum (Toon en Bets), waarvoor werd de Wankelbrug uit 1976 hergebruikt (de uitgang van de Pegasus), hoe heet het sprookje van het Kabouterdorp (De Gouden Stemvork), hoe noemen we het huidige dessert van Polles Keuken (Familie Taartje), wat was het laatst uitgevoerde ontwerp van Ton van de Ven (het Efteling Theater) en welke attracties of sprookjes missen er op de onderstaande cd-hoes?







Dat zijn de Python, de Pagode, Fata Morgana en Doornroosje. En wie herkent de volgende songtekst? "Als de maan aan de hemel staat sluit ik het grote boek, maar het sprookjesfeest is niet gedaan, oh nee. Ik zeg meiden kom, we brengen nu een nachtelijk bezoek aan de Efteling, dus vlieg maar met me mee." Het bleek een couplet van het nummer Hatsiekiedoe Hatsiekiedee, afkomstig uit de Efteling Sprookjesshow die in 2005 en 2006 speelde.



Vijfde editie

De Efteling Pubquiz was een initiatief van fansite De Vijf Zintuigen. Na vier edities heeft de organisatie zich opgesplitst: een deel van het team lanceerde een eigen quiz onder de vlag van Stichting Vertierelier, die in september plaatsvond in Drunen. De resterende teamleden van De Vijf Zintuigen besloten óók door te gaan met een eigen quiz. Beide teams beweren nu dat ze de vijfde editie georganiseerd hebben.



De quiz van vrijdag werd gewonnen door het team van Efteling-podcast Kleine Boodschap, met onder andere presentatoren Tim Hinssen en Paul Sprangers. Op de tweede plek eindigde het team met onder meer Efteling-vlogger Niels Kooyman, Looopings-hoofdredacteur Wessel Wit en Emile Vierus van Theme Park Late Night. Plaats drie was voor de mensen van fanforum Pretpark.club.



