Efteling

'Lever mij in', staat op bekertjes in de Efteling, maar dat doet bijna niemand

Het aanpassen van de verpakking zorgt er niet voor dat Efteling-bezoekers hun statiegeldbekers nu wél inleveren. De Efteling rekent tegenwoordig 25 eurocent statiegeld op kartonnen bekertjes. Vorig jaar werd duidelijk dat de bekers massaal in de prullenbak belanden. Vervolgens kwam er een nieuwe opdruk.

Op de bekers zien we tegenwoordig het statiegeldsymbool, de teksten "Lever mij in" en "Drop me off" en een verwijzing naar de inleverpunten, met opvallende pijlen en een QR-code. Maar ook vandaag de dag doen de meeste bezoekers niet de moeite om hun beker achter te laten in een automaat, zodat ze het statiegeld terug kunnen krijgen.

Het inleveren blijkt bovendien niet erg laagdrempelig. Statiegeldautomaten staan op slechts enkele plekken in het park, waardoor bezoekers vaak een flink eind moeten omlopen. Daarbij gebeurt het met enige regelmaat dat de apparaten defect zijn of bekers niet herkennen, wat leidt tot foutmeldingen.



Omslachtig

Ook ervaren sommige mensen het als omslachtig om lege bekers mee te nemen: na gebruik zit er vaak nog vocht in, waardoor ze lastig zijn om op te bergen zonder geknoei. Voor veel personen weegt die moeite niet op tegen de 25 eurocent statiegeld.



Op X verscheen een exemplarische foto van een prullenmand vol met lege bekers. "Zonde, weggegooid geld", schrijft de fotograaf erbij. In sommige gevallen worden de bekers nog handmatig uit de manden gevist door Efteling-personeel. Het statiegeld gaat dan naar een goed doel, namelijk Villa Pardoes.



In eigen zak

Als medewerkers niet ingrijpen, hebben bezoekers simpelweg 25 eurocent extra afgerekend voor hun drankje. De Efteling steekt dat geld dan in eigen zak. Andere pretparken tackelden het probleem door te werken met herbruikbare plastic bekers, voor een paar euro. Daar wil het hardleerse Kaatsheuvelse sprookjespark tot nu toe niets van weten.