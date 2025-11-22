Welkom!
Video: Limburgs bedrijf laat zien hoe techniek achter interactieve darkride werkt

Vandaag, 16.39 uur

VIDEO Een Limburgs bedrijf is betrokken bij twee verschillende interactieve darkrides die dit jaar opengingen. Lagotronics Projects uit Venlo leverde de techniek voor Ghostly Manor in het Engelse Paultons Park en Grand Prix Edventure in het Duitse Europa-Park. In een video laten medewerkers van Lagotronics zien hoe beide projecten tot stand kwamen.

Het gaat om attracties van het type gameplay theater, bestaand uit een draaiend platform met roterende gondels. Inzittenden kunnen met pistolen schieten op zowel fysieke scènes als schermen. Het ritsysteem komt van de Duitse fabrikant Mack Rides. De reportage toont ontwerpen en beelden van de bouw.

Specialisten van Lagotronics leggen uit hoe er een speciale sensor ontwikkeld werd om de bewegingen van de pistolen te detecteren en te corrigeren, om zo te zorgen voor een betere nauwkeurigheid. Daarnaast gaat het over geluidseffecten en komen betrokkenen aan het woord over mechanische en softwarematige uitdagingen.



