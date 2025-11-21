Plopsaland Resort Belgium

Diede uit tv-show K2 Zoekt K3 wordt nieuwe Doornroosje in Plopsaland-musical

VIDEO De sprookjesmusical Doornroosje keert terug met een nieuwe hoofdrolspeelster. Vanaf 1 mei 2026 vertolkt de Nederlandse zangeres Diede van den Heuvel de titelrol in het Studio 100 Theater in Plopsaland Belgium. Free Souffriau, die in 2002 zelf als Doornroosje doorbrak, maakt na ruim twintig jaar opnieuw deel uit van de productie. Dit keer speelt ze de koningin, de moeder van het prinsesje.

Studio 100 meldt dat de voorstelling een moderne versie wordt van de meer dan twintig jaar oude klassieker, met "een mix van nostalgie en vernieuwing". K3 blijft prominent aanwezig in de nieuwe editie: in augustus werd al duidelijk dat Hanne Verbruggen, Marthe De Pillecyn en Julia Boschman de drie goede feeën spelen.

Van den Heuvel, die bekend werd dankzij de tv-talentenjacht K2 Zoekt K3, noemt haar rol een droom die uitkomt. "Ik kende de liedjes uit het hoofd en keek vol verwondering naar de musical", vertelt ze. "Dat ik nu zelf Doornroosje mag spelen voelt bijna even magisch als het verhaal."



Mooie knipoog

Souffriau ziet haar terugkeer eveneens als een bijzonder moment. "Doornroosje was mijn eerste grote rol. Dat ik nu de moeder mag spelen, voelt als een mooie knipoog." De musical vertelt opnieuw het klassieke verhaal van de prinses die vervloekt wordt door een slechte fee en op haar 18e verjaardag in een diepe slaap belandt.



De drie goede feeën proberen de vloek op tijd te breken. Doornroosje De Musical is vanaf 1 mei 2026 te zien in het Studio 100 Theater in De Panne, onderdeel van Plopsaland Resort Belgium. Vorige maand werd al een nieuwe versie van de hitsingle Toveren gelanceerd, met de bijbehorende videoclip.