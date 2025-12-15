Duinrell

Duinrell onthult nieuwe Kikkerachtbaan met motorcrossthema: iets hoger, langer en sneller dan voorganger

VIDEO De nieuwe Kikkerachtbaan van Duinrell wordt iets hoger, langer en sneller dan de originele rollercoaster uit 1985. Het Wassenaarse pretpark maakt vandaag bekend hoe de vervanger van de klassieke attractie eruit komt te zien. Er is gekozen voor een rode baan met donkergroene ondersteuningen. Voor het thema liet men zich inspireren door motorcross.

Na de sluiting en de sloop van de Kikkerachtbaan wordt momenteel hard gewerkt aan een volledig nieuwe coaster van de Duitse fabrikant Zierer, die veertig jaar geleden ook de eerste baan leverde. Met het motorcrossthema knipoogt Duinrell naar het verleden. In de jaren veertig en vijftig huisvestte het park een 4 kilometer lang motorcircuit.

"Op het landgoed werden toen cross-countrywedstrijden gehouden in verschillende klassen", legt een woordvoerder uit. "De keuze voor een motorcrossthema sluit aan bij de rijke sportgeschiedenis van het landgoed." Algemeen directeur Philip van Zuylen van Nijevelt noemt het "bijzonder" dat hij een stukje historie kan terugbrengen in een moderne attractie.



Familiegeschiedenis

"Mijn overgrootvader organiseerde destijds autoraces op Duinrell, de voorloper van de latere motorraces", aldus de directeur. "Het maakt het extra speciaal dat juist deze nostalgische Kikkerachtbaan nu een thema krijgt dat zo sterk verbonden is met onze familiegeschiedenis." Het kikkerthema wordt niet vergeten: Rick de Kikker krijgt een plekje op het voorste karretje, zittend op een crossmotor.







Hij trekt de trein als het ware vooruit. Het baanverloop verandert, maar de iconische vorm - een dubbele acht - blijft behouden. Door de lay-out te spiegelen, komt de liftheuvel op een andere plek. Waar de oude Kikkerachtbaan een trein met twintig karretjes had, heeft de nieuwe versie er veertien. In het midden van de attractie wordt een verhoogd platform met een uitkijkpunt gerealiseerd.



April 2026

De hoogte wordt 12 meter en de lengte 362 meter, terwijl de nieuwe topsnelheid 47 kilometer per uur zal bedragen. Daarmee overtreft Duinrell de specificaties van de voorganger. Die ging 36 kilometer per uur en was 8 meter hoog en 360 meter lang. De opening moet plaatsvinden bij de start van het 91e Duinrell-seizoen in april 2026.



In tegenstelling tot voorheen zal er om veiligheidsredenen nu wel een minimumlengte gehanteerd worden. Bezoekers moeten minimaal 1 meter lang zijn om een ritje te mogen maken. Opvallend is dat voortaan officieel de term Kikker8baan wordt gebruikt, met het getal 8. De schrijfwijze is ook een manier om het verschil tussen beide versies aan te geven: Kikkerachtbaan van 1985 tot 2025 en Kikker8baan vanaf 2026.