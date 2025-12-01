Duinrell

Mijlpaal in Duinrell: zangeres Sita presenteert haar driehonderdste sinterklaasshow

FOTO'S In Duinrell is zondagmiddag zangeres en presentatrice Sita Vermeulen in het zonnetje gezet. Het Wassenaarse attractiepark vierde een bijzondere mijlpaal: Vermeulen presenteerde haar driehonderdste SiSaSinterklaasconcert. In het najaar wordt Duinrell steevast omgedoopt tot het Landgoed van Sinterklaas.

Al vijftien jaar lang kunnen bezoekers kijken naar een muzikale sinterklaasshow met de goedheiligman en pieten. Zangeres Vermeulen is er al sinds de allereerste editie in 2010 bij. "Met haar enthousiasme wordt Sinterklaas ieder jaar met luid gezang welkom geheten op Duinrell", laat het park weten.

Volgens Duinrell is de productie "uitgegroeid tot een vaste publieksfavoriet" en "een onmisbaar onderdeel van het Landgoed van Sinterklaas". Zondag 30 november om 16.30 uur stond de driehonderdste voorstelling op het programma. Dat ging gepaard met een fotomoment.



Van Hoorne Studios

Op het podium poseerde Vermeulen met mascotte Rick de Kikker, de Party Pieten, Diva Piet, Sinterklaas en twee directieleden van Duinrell: commercieel directeur Dolf Zwaanswijk en algemeen directeur Philip van Zuylen van Nijevelt. Ook Michael van Hoorne van producent Van Hoorne Studios was aanwezig.



"Sita Vermeulen deed gewoon alle shows door de jaren heen!", schreef hij op Instagram. "Diepe buiging voor deze topper!" Het Landgoed van Sinterklaas vond plaats op 22, 23, 29 en 30 november. Naast het concert konden bezoekers onder meer een kijkje nemen in de Pietenschool en de werkkamer van Sinterklaas. Ook was er een Pieten Parade.



Julianatoren

Sita Vermeulen werd in 2001 bekend door het televisieprogramma Starmaker en de popgroep K-otic, waarmee ze meerdere hits scoorde. Later brak ze solo door. Naast haar muziekcarrière speelde ze in diverse tv-programma's en familiemusicals. Bovendien is ze de stem van Julia de Muis in Kinderpretpark Julianatoren.











