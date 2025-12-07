Disneyland Paris

Video: speciale Disney-shows eenmalig te zien tijdens abonnee-avond Disneyland Paris

VIDEO Disneyland Paris heeft enkele shows uit het verleden eenmalig teruggebracht voor een speciale abonnee-avond. Tijdens de Christmas Ball Night op vrijdagavond stond het Disneyland Park na sluitingstijd in het teken van bijzonder entertainment. De hoogtepunten waren de terugkeer van theatershows The Forest of Enchantment en Frozen Sing-Along.

The Forest of Enchantment in het Frontierland Theater was wel aangepast: in plaats van Disney-figuren werden de liedjes nu gezongen door acteurs. Daarom kreeg de productie de titel Tribute to Disney's Forest of Enchantment. Het Videopolis Theater huisvestte Frozen Sing-Along, met de figuren uit Frozen.

Op het vernieuwde Castle Stage werd The Royal Winter Ball vertoond, een muzikale dansvoorstelling met prinsen en prinsessen. Daarnaast was er karaoke in het Discoveryland Theatre en een dj bij restaurant Cowboy Cookout Barbecue, onder de noemer The Royal Remix Ball.



The Royal Ovation

De avond startte om 22.00 uur met The Magnificent Opening op Central Plaza, het plein voor het kasteel van Doornroosje. Daar vond om 01.45 uur eveneens de afsluiting plaats, waarbij ook de Kerstman aanwezig was: The Royal Ovation.



De finale bestond uit het lied You Are The Magic, bekend van de vuurwerkshow Disney Enchantment uit het Amerikaanse Disney-park Magic Kingdom in Florida. Jaarkaarthouders betaalden 59 euro voor een ticket voor de Christmas Ball Night. Looopings kan een ruim dertien minuten durende videocompilatie van de avond laten zien.