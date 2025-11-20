Europa-Park Resort

Rulantica zonder water: Europa-Park sluit waterwereld voor werkzaamheden

FOTO'S Waterwereld Rulantica bij Europa-Park blijft tien dagen dicht, maar het complex ligt er niet verlaten bij. Van maandag 17 tot en met donderdag 27 november vinden ingrijpende werkzaamheden plaats in het populaire zwemparadijs. Op social media geeft het Duitse pretparkresort een kijkje achter de schermen.

Technische installaties gaan open voor inspecties, glijbanen worden doorgelicht en meerdere zwembaden staan leeg om de bodem opnieuw te coaten. Ook rotspartijen en andere decoraties krijgen een opknapbeurt. Foto's laten zien hoe schilders, technici en onderhoudsploegen bezig zijn met schuren, spuiten, schilderen en repareren.

Grote en kleine thematische elementen in het park worden nagelopen. Rulantica trekt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers. Het is één van de grootste waterparken van Europa. De onderhoudsstop moet ervoor zorgen dat alles weer schoon, veilig en soepel draait voor de drukke kerstperiode.



Zesde verjaardag

Europa-Park benadrukt dat er niet alleen wordt gepoetst, maar ook verbeterd: verschillende zones krijgen kleine upgrades. Vanaf vrijdag 28 november is Rulantica weer toegankelijk voor publiek. Dan moet de waterwereld er volgens Europa-Park "fris en in topconditie" bij liggen, precies op tijd voor de zesde verjaardag.







































