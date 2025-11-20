Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Europa-Park Resort

Rulantica zonder water: Europa-Park sluit waterwereld voor werkzaamheden

Gisteren, 20.04 uur

FOTO'S Waterwereld Rulantica bij Europa-Park blijft tien dagen dicht, maar het complex ligt er niet verlaten bij. Van maandag 17 tot en met donderdag 27 november vinden ingrijpende werkzaamheden plaats in het populaire zwemparadijs. Op social media geeft het Duitse pretparkresort een kijkje achter de schermen.

Technische installaties gaan open voor inspecties, glijbanen worden doorgelicht en meerdere zwembaden staan leeg om de bodem opnieuw te coaten. Ook rotspartijen en andere decoraties krijgen een opknapbeurt. Foto's laten zien hoe schilders, technici en onderhoudsploegen bezig zijn met schuren, spuiten, schilderen en repareren.

Grote en kleine thematische elementen in het park worden nagelopen. Rulantica trekt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers. Het is één van de grootste waterparken van Europa. De onderhoudsstop moet ervoor zorgen dat alles weer schoon, veilig en soepel draait voor de drukke kerstperiode.

Zesde verjaardag
Europa-Park benadrukt dat er niet alleen wordt gepoetst, maar ook verbeterd: verschillende zones krijgen kleine upgrades. Vanaf vrijdag 28 november is Rulantica weer toegankelijk voor publiek. Dan moet de waterwereld er volgens Europa-Park "fris en in topconditie" bij liggen, precies op tijd voor de zesde verjaardag.



















Meer Europa-Park Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be