Efteling

Efteling werkt aan hotelsuite die in het teken staat van Joris en de Draak

In het Efteling Wonder Hotel wordt gewerkt aan twee nieuwe themasuites. Binnenkort kunnen bezoekers blijven slapen in de stijl van houten achtbaan Joris en de Draak. Dat melden ingewijden aan Looopings. Tegelijkertijd voegt de Efteling een suite toe rond familieachtbaan Max & Moritz. Twee bestaande themasuites zullen verdwijnen.

Dat zijn de Coca-Cola Suite en de Wonder Water Suite, die momenteel al niet meer te reserveren zijn. Dat de Coca-Cola-kamer zou verdwijnen, is al enkele maanden een publiek geheim. De Wonder Water Suite, geopend in 2003, was één van de laatste themasuites zonder een expliciet Efteling-thema. Bezoekers konden er overnachten in een onderwaterwereld met een gezonken schip.

Looopings kon de plannen voor de Max & Moritz Suite al in mei wereldkundig maken. Inmiddels is dus duidelijk dat ook Joris en de Draak een plekje krijgt in het Wonder Hotel. De Efteling moet dat zelf nog officieel bekendmaken. Naar verwachting zal dat niet lang meer duren: de werkzaamheden in beide kamers zijn al gestart.



Theatervoorstelling

Het is niet voor het eerst dat een Efteling-achtbaan de inspiratie vormt voor een themakamer: sinds 2007 is er al een Vliegende Hollander Suite. Rollercoaster Joris en de Draak staat de komende tijd ook op een andere manier in de schijnwerpers: de Efteling presenteert binnenkort een reizende theatervoorstelling waarin het verhaal achter de attractie wordt verteld.



Het Efteling Wonder Hotel opende in 1992 als het Efteling Hotel. Vanwege de komst van het luxere Grand Hotel bij de entree werd onlangs een nieuwe naam geïntroduceerd. Het complex, gelegen bij de afslag richting het attractiepark, onderscheidt zich met 22 verschillende themasuites. Dit jaar werd de Circus Suite nog vervangen door de Jokie & Jet Suite.