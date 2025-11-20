Efteling

Efteling pakt hitteprobleem eindelijk aan: Gondoletta krijgt een overkapping

Een langgekoesterde wens van Efteling-medewerkers gaat na jaren eindelijk in vervulling: het station van vaartocht Gondoletta wordt voorzien van een overkapping. Nu staan medewerkers daar 's zomers nog regelmatig urenlang in de felle zon. Bij extreme hitte gaat de attractie om die reden vaak dicht. Binnenkort komt er een oplossing.

Het station van de Gondoletta bestaat uit een draaischijf waar de veertig bekabelde bootjes één voor één aanmeren en weer vertrekken. Over het overkappen van de schijf wordt intern al 25 jaar gesproken. Het idee werd al in 2001 geopperd tijdens tv-opnames voor het programma Terug Op De Werkvloer. Toenmalig directielid Olaf Vugts liep destijds mee met Gondoletta-personeel.

Hij concludeerde al snel dat er een overkapping nodig was om ervoor te zorgen dat collega's niet steeds in de brandende zon hoeven te staan. Er kwamen schetsen en voorstellen, maar het project werd jaar na jaar uitgesteld. In 2019 liet een woordvoerster weten dat het idee nog steeds op tafel lag. Toch is er anno 2025 nog niets gerealiseerd.



Vergunning aangevraagd

Vandaag maakt de gemeente Loon op Zand bekend dat er een vergunning is aangevraagd voor "het plaatsen van een constructie met schaduwdoek boven de draaischijf van de Gondoletta aan Europalaan 1 in Kaatsheuvel". Een Efteling-woordvoerder bevestigt dat de overkapping er gaat komen, al gaat het niet om een thematisch bouwwerk.



"Het is een soort zonnescherm dat uitgeschoven kan worden bij felle zon", laat hij aan Looopings weten. "De wens was er natuurlijk al langer." Wanneer het doek geïnstalleerd zal worden, is nog niet duidelijk. Op dit moment komt de Gondoletta niet voor op de openbare onderhoudskalender van het attractiepark.