Efteling

Grote Efteling-beurs wijkt in 2026 uit naar evenemententerrein Breepark Breda

FOTO'S De grootste Efteling-beurs van het jaar verhuist. Tot nu toe vond de Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs steevast plaats in een cultureel centrum in Drunen. Vanwege de sterk groeiende populariteit was er een nieuwe, ruimere locatie nodig. Die heeft de organisatie gevonden: het populaire Efteling-evenement vindt in 2026 plaats in Breda.

Stichting Vertierelier, de initiatiefnemer van de beurs, heeft een akkoord bereikt met evenementenhal Breepark Breda. Efteling-liefhebbers kunnen daar terecht op zondag 1 november 2026, voor de grootste Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs tot nu toe. De afgelopen editie trok meer dan drieduizend bezoekers.

"De beurs van zondag 26 oktober was weer een gigantisch succes met ruim 3100 bezoekers", laat de stichting weten. "Echter zal iedereen gemerkt hebben dat de beurs uit zijn jasje begint te groeien. Daarom is er gekozen voor een nieuwe, ruimere locatie met oog op de toekomst."



Parkeergelegenheid

De organisatoren sommen de voordelen op: gratis en ruim voldoende parkeergelegenheid, een ruimere opzet, bredere looppaden, meer ruimte voor nieuwe standhouders, veel horecagelegenheden in en rond de hal en een goede bereikbaarheid. Op een steenworp afstand bevinden zich biscoop Kinepolis, indoorspeeltuin Kabonk en McDonald's.



"Breepark is zeer goed bereikbaar vanaf de snelwegen A58, A59 en A27", benadrukt men. Wie met het openbaar vervoer komt, kan gebruikmaken van een rechtstreekse verbinding vanaf treinstation Breda. Bovendien zal het door de toegenomen oppervlakte niet meer nodig zijn om de deuren tijdelijk te sluiten.



Hobbyprojecten

De Efteling en Anton Pieck Verzamelbeurs begon als een uit de kluiten gewassen rommelmarkt met Efteling-spullen. In de loop der jaren is het evenement uitgegroeid tot dé bijeenkomst voor Efteling-fans, met naast kraampjes met souvenirs ook talloze hobbyprojecten van creatievelingen, ontmoetingen met prominente Efteling-gezichten, exclusieve items en entertainment.



Dit jaar werkte de Efteling voor het eerst voorzichtig mee aan het initiatief, door gasten aan te leveren voor twee liveopnames van de podcast Kleine Boodschap. De Efteling speelt intern zelf al jaren met het idee voor een eigen fandag, maar dat initiatief komt maar niet van de grond. Bij gebrek aan een officiële fandag blijft de Brabantse beurs dé uitvalsbasis voor Efteling-fanaten.







