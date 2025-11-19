Nieuws

Nederlandse dierentuinen scoren slecht bij controle op speeltoestellen

Dierentuinen hebben hun attracties en speeltoestellen slecht op orde. Dat blijkt uit nieuwe inspectiecijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het vierde kwartaal van 2024 bezocht de toezichthouder tien dierentuinen. Slechts één daarvan voldeed volledig aan de wettelijke eisen. In totaal werden bij de dierentuinen veertien overtredingen vastgesteld.

De controles richten zich op zaken als keuringscertificaten, onderhoud, veiligheid en administratie. Vooral het keuringsregime werd vaak overtreden: vier dierentuinen hadden minstens één toestel zonder geldig certificaat van een erkende keuringsinstelling. Ook in de categorieën onderhoud en administratie ging het mis.

De NVWA spreekt van een structureel gebrek aan kennis van de regels bij veel beheerders. Niet alleen dierentuinen kregen een onvoldoende. Ook musea, vakantieparken, hotels en andere locaties waar speel- en attractietoestellen niet de hoofdmoot vormen, hadden moeite om aan de wet te voldoen.



Boetes

Van de 31 geïnspecteerde locaties voldeden er maar vier volledig aan de eisen. In totaal noteerde de NVWA 49 overtredingen, waarvan dertien zwaar. Die zware overtredingen leidden tot sluiting van toestellen en boetes voor de beheerders. Op zestien plekken volgde een officiële waarschuwing.



Volgens de toezichthouder betekent een overtreding niet automatisch dat een toestel direct onveilig is. Wel ontbreekt in die gevallen de formele waarborg voor veiligheid, bijvoorbeeld doordat een keuring niet is uitgevoerd of onderhoud niet is vastgelegd. Op sommige locaties werden meerdere tekortkomingen tegelijk geconstateerd.