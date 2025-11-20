Efteling

Werkzaamheden bij Efteling-attractie Fabula gestart: bouwhekken in de wachtrij, schildpad ontmanteld

FOTO'S De Efteling is begonnen met de werkzaamheden in de wachtrij van 4D-bioscoop Fabula. Binnenkort wordt de ingang van de attractie verplaatst. Daarvoor moet er een brug komen op de Pardoes Promenade, links van het Fabula Restaurant. Foto's laten zien dat er al volop gewerkt wordt in de omgeving.

Voorlopig blijft Fabula gewoon open voor publiek. Op dit moment bevindt de ingang van de attractie zich nog op het plein achter Danse Macabre, bereikbaar via een grote poort. Daar gaat dus verandering in komen. Langs de waterbakken van de Pardoes Promenade is groen verwijderd, om plaats te maken voor de brug en de nieuwe looproute.

Piketpaaltjes en markeringen geven aan waar het wandelpad komt te liggen. De oude uitgang van Fabula is afgesloten: bezoekers verlaten het complex nu verplicht via het restaurant. Er zijn bouwhekken en een container neergezet. De schildpad in de wachtrij werd ontmanteld. We zien zijn kop en poten op de grond liggen.



Heropening

Over anderhalve week gaat Fabula alsnog dicht: de 4D-film zal naar verwachting tussen maandag 1 en vrijdag 19 december niet te zien zijn. In die periode kan het bouwproject afgerond worden. Bij de heropening, gepland op zaterdag 20 december, kunnen bezoekers gebruikmaken van de nieuwe entree en vernieuwde wachtrij.















































