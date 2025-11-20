Efteling

Nieuw in de Efteling: Drakenworstenbroodje met 'pittige twist'

FOTO'S De Efteling heeft een nieuw worstenbroodje toegevoegd aan het assortiment. Het attractiepark werkt dit winterseizoen voor het tweede jaar op rij intensief samen met de Brabantse bakkerij Keilekker voor worstenbroodjes in verschillende soorten en maten. Helemaal nieuw is een variant geïnspireerd op Joris en de Draak.

Het zogeheten Drakenworstenbroodje heeft een opvallend uiterlijk met een reeks schuine inkepingen, die ogen als een soort stekels of schubben. Door de openingen is de vulling zichtbaar. Op reclameborden belooft de Efteling een "pittige twist".

De robuuste lekkernij wordt voor 4,50 euro verkocht bij De Rustende Reiziger, het cafeetje in Station de Oost. Dat is het grote horecacomplex in parkdeel Ruigrijk, op een steenworp afstand van Joris en de Draak. Eerder deze week introduceerde de Efteling al worstenbroodhoorntjes van croissantdeeg.











