PortAventura World

Eerste beelden: PortAventura toont nieuwe mixedreality-attractie met prehistorische wezens

FOTO'S PortAventura World bereidt zich voor op de opening van een nieuwe attractie waarin bezoekers midden in het Jura-tijdperk terechtkomen. Het Spaanse pretpark presenteert eind november Expedición Ulum: El Despertar Jurásico, een walkthrough-ervaring die gebruikmaakt van mixed reality. Deelnemers dragen speciale brillen waarmee digitale beelden direct over de echte omgeving worden geplaatst.

Het project is ontwikkeld door de interne innovatieafdeling Adventure Labs, samen met technologiepartner Spatial Voyagers. Bezoekers krijgen de rol van onderzoekers die in ondergrondse waterputten op zoek gaan naar sporen van uitgestorven waterdieren. Wat begint als een wetenschappelijke expeditie verandert al snel in een ontmoeting met prehistorische wezens, die onverwachts tot leven blijken te komen.

Expedición Ulum - geschikt voor groepen tot zes personen - wordt aangeraden vanaf 6 jaar. De ervaring duurt tussen de twaalf en vijftien minuten. Met behulp van headsets kunnen deelnemers vrij rondlopen, elkaar blijven zien en met digitale elementen interageren. Volgens PortAventura is dit de eerste familievriendelijke mixedreality-ervaring in een attractiepark.



De nieuwe beleving bevindt zich in het Mexicaanse themagebied, achter spiegeldoolhof El Secreto de los Mayas. Vandaag komen de eerste beelden naar buiten. Expedición Ulum is beschikbaar in het Spaans, Catalaans, Engels en Frans. PortAventura benadrukt dat de attractie ook toegankelijk is voor bezoekers met een lichamelijke beperking.



De opening vindt plaats op woensdag 26 november. Tijdens het kerstseizoen is de ervaring gratis te reserveren via de officiële app van het resort. Mogelijk gaat PortAventura er op een later moment geld voor vragen, zoals nu al gebeurt bij de mixedreality-versie van achtbaan El Diablo - Tren de la Mina en mixedreality-spookhuis Hysteria in Boothill.



















