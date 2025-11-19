Efteling

Amerikaanse prijs voor Efteling-attractie Danse Macabre: Award for Outstanding Achievement

Danse Macabre in de Efteling valt opnieuw in de prijzen in de Verenigde Staten. Het Kaatsheuvelse spookspektakel heeft de Thea Award for Outstanding Achievement in de wacht gesleept, een prijs die wordt uitgereikt door de Amerikaanse Themed Entertainment Association (TEA). Het is voor de vijfde keer dat de Efteling een Thea Award mee naar huis mag nemen.

Het park kreeg de prijs eerder voor draaiend huis Villa Volta, watershow Aquanura en darkride Symbolica. Daarnaast ontving de Efteling in 2005 een oeuvreprijs voor het hele park. Dit keer was de vakjury onder de indruk van Danse Macabre. Er zijn achttien Awards for Outstanding Achievement toegewezen, waarvan vier in de reguliere attractiecategorie.

Naast de Efteling waren er ook attractieprijzen voor drie Amerikaanse belevingen: de John Wick Experience in Las Vegas, darkride Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment in pretpark Universal Epic Universe in Orlando en WishWorks, een concept van het goede doel Make-A-Wish in Miami.



Das Geheime Laboratorium

Van de in totaal achttien prijzen ging er naast Danse Macabre slechts één naar een Europese bestemming: het Duitse kasteel Schloss Augustusburg, voor de interactieve ervaring Das Geheime Laboratorium. Dat project was volgens de jury dit jaar de beste historische attractie met een beperkt budget.



Andere opvallende winnaars waren Harry Potter and the Battle at the Ministry in Universal Epic Universe (beste ritervaring), How to Train Your Dragon - Isle of Berk in Universal Epic Universe (beste themagebied) en Legoland Shanghai (beste park). De TEA is een non-profit organisatie die makers, ontwikkelaars, ontwerpers en producenten in de attractieindustrie vertegenwoordigt.



Vakblad

De term Thea Award verwijst niet alleen naar initiatiefnemer TEA, maar ook naar het woord theater en de Griekse godin van het licht. Twee maanden geleden won de Efteling nog een andere Amerikaanse prijs voor Danse Macabre. Toen werd het project uitgeroepen tot de beste nieuwe familieattractie van 2025 door vakblad Amusement Today.