Efteling wil toiletgebouw plaatsen op Warme Winter Weide en Zomerstrand

De Efteling gaat toiletten toevoegen aan de Speelweide, het terrein dat tegenwoordig gebruikt wordt voor de Warme Winter Weide en het Efteling Zomerstrand. Dat blijkt uit een openbare vergunningsaanvraag. Een woordvoerder bevestigt dat het de bedoeling is om wc's te installeren bij het veld.

De Speelweide bevindt zich tussen het Carrouselpaleis en bootjesmolen Sirocco. Naast een grasveld waar gepicknickt kan worden, is er tegenwoordig een afgebakend gedeelte in gebruik tijdens het zomer- en winterseizoen. Daar bevinden zich onder meer fotopunten, spellen, een podium voor entertainment en kraampjes met eten, drinken en souvenirs.

's Winters worden een ijsbaan, een grote kerstboom en een kampvuur neergezet, 's zomers zorgt de Efteling voor een zandkasteel en een springkussen. De dichtstbijzijnde toiletten bevinden zich momenteel bij Carnaval Festival. Een nieuwe toiletvoorziening moet de loopafstand voor bezoekers aanzienlijk verkorten.



Sprookjesbos

In de aanvraag voor de omgevingsvergunning, ingediend op vrijdag 14 november, wordt gesproken over "het plaatsen van een toiletgebouw op de Speelweide aan Europalaan 1 in Kaatsheuvel". De Efteling is al langer bezig om kritisch te kijken naar de wc's in het park. Naast verschillende opknapbeurten komen er binnenkort bijvoorbeeld ook nieuwe toiletten in het Sprookjesbos.



Wanneer de toiletten in gebruik genomen moeten worden, is nog niet bekend. De Warme Winter Weide blijft dagelijks geopend tot en met zondag 1 februari 2026. Daarna start de ombouw naar de zomervariant. Het Efteling Zomerstrand gaat doorgaans open in juli en augustus, plus de weekenden van september.



