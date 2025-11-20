Beekse Bergen

Beekse Bergen wil bezoekers laten slapen tussen de olifanten: uitbreiding Safari Resort

Safaripark Beekse Bergen wil het Safari Resort uitbreiden. Nu is het al mogelijk om te blijven slapen in een huisje of hotelkamer naast onder meer zebra's, struisvogels, neushoorns, giraffen, dromedarissen, leeuwen en zeehonden. Er zijn plannen voor accommodaties bij een nieuwe vlakte met Afrikaanse olifanten.

Dat bevestigt een woordvoerster van moederbedrijf Libéma aan Looopings. Ze legt uit dat er in het Safaripark momenteel twee groepen met Afrikaanse olifanten leven. "Eén daarvan bestaat uit een familie met moeder, dochters en kleindochters." Twee jaar geleden zijn er nog drie jongen geboren. "Vanuit het Europese soortbehoudprogramma is er de wens dat deze groep nog verder kan uitbreiden."

"Dat hopen en willen we zelf ook heel graag, maar dat betekent ook dat er nog ruimte voor deze dieren moet komen", vertelt de voorlichtster. "Daarom zijn we gaan kijken naar mogelijkheden voor een nieuwe vlakte, een extra olifantenvallei." Zo kwam men uit bij het Safari Resort.



Vergunningsproces

Het is de bedoeling om daar op termijn een vlakte te creëren met lodges eromheen. Op dit moment bevindt het project zich nog in een vroeg stadium: er worden tekeningen gemaakt, maar het vergunningsproces is nog niet opgestart. "Het gaat dus nog wel even duren." Men heeft er geen haast bij. "Op korte termijn verwachten we nog geen uitbreiding van de groep."



In het zuidelijke gedeelte van het vakantiepark, tussen de autosafari en de Masai Mara-vlakte, is nog ruimte. Het Safari Resort opende in 2018, met lodges en safaritenten. In 2023 werd een grote uitbreiding gerealiseerd. Toen werd het Safari Hotel in gebruik genomen, met een nieuwe savanne en twee restaurants.



Omzet

De uitbreiding past binnen de bredere groeiplannen van eigenaar Libéma. Het concern, dat meerdere toeristische attracties bezit, streeft ernaar om de omzet richting 2030 te laten stijgen van ongeveer 208 miljoen euro naar 300 miljoen euro, met een groei in zowel overnachtingen als dagbezoeken. Op dit moment telt het bedrijf 1500 medewerkers, 860.000 overnachtingen en 4,7 miljoen dagbezoekers per jaar.



