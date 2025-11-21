Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin

Woezel & Pip-pretpark over enkele maanden open: nieuwe lading ontwerpen

FOTO'S Van het nieuwe Woezel & Pip-pretpark De Tovertuin, dat in het voorjaar van 2026 opengaat, komen steeds meer ontwerpen naar buiten. Op de website van de bestemming én in een making-of-serie op YouTube worden verschillende designs getoond die niet eerder zijn gepubliceerd. Zo zien we attracties, restaurants en decorstukken.

Bij het betreden van het park treffen bezoekers straks direct een grote fontein aan. Ook kunnen ze daar de ontstaansgeschiedenis van het merk Woezel & Pip ontdekken. Vervolgens betreden ze een hal met onder andere een darkride en een speelgebied. Daarachter bevindt zich het Regenboogplein, dat omschreven wordt als "de oase van De Tovertuin".

Via een pergola met lampionnen wandelen gasten straks naar twee restaurants: Molletjes Smulbuffet en Tantes Pannenkoek. Een hapje eten kan ook bij Uiltjes Friethuis en Familierestaurant Klieder. Even verderop ligt waterspeeltuin De Toverbron, bestaand uit een rotspartij met een waterval en een vijver met springfonteinen.



Animatronic

Er komt ook een reguliere speeltuin met speeltoestellen in de stijl van Woezel & Pip, plus een klimparcours. Verder kunnen kinderen luisteren naar de Wijze Varen - uitgevoerd als animatronic - en verdwalen op Charlies Speurpad. In het Bibliobostheater, gelegen in de openlucht, wordt een interactieve show over de natuur opgevoerd.



Ook een muziekkiosk wordt gebruikt voor entertainment. Daarnaast komt dagelijks een parade voorbij. Een jaar geleden verschenen al tekeningen van de wagens. De belangrijkste mechanische attracties - naast de darkride Overal Vriendjes - zijn de carrousel Pannenkoekenmolen, het reuzenrad Boswiel, de zweefmolen Vlindervlucht en de boottocht Tantes Muziekvaart.



Eind maart

Tot slot realiseert men een bijenhotel, een 40 meter lange insectenwand, een aardlagenmonument en een blotevoetenpad. Het attractiepark, gecombineerd met een vakantiepark, is een project van Van Hoorne Studios, bekend van musicals, films, tv-series, boeken en kinderpretpark Avonturenboerderij Molenwaard in Zuid-Holland. De initiatiefnemers verwachten dat de opening eind maart kan plaatsvinden.







































































































