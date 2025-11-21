Efteling

Efteling heeft nieuwe theatershow gemaakt met behulp van AI

De Efteling heeft artificial intelligence ingezet bij het produceren van een nieuwe theatershow. Tijdens de Winter Efteling speelt in het Carrousel Theater de voorstelling De Man met de Toverlantaarn, waarin veel gebruikgemaakt wordt van videoprojecties. Voor de animaties deden de makers een beroep op AI.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Efteling aan Looopings. Het is voor het eerst dat het Kaatsheuvelse attractiepark AI op deze schaal toepast bij een theaterproductie. Eerder koos men al voor AI om de Sprookjesboom in het Sprookjesbos op een slimme manier te laten praten, als onderdeel van twee pilots.

"In De Man met de Toverlantaarn verkennen we op vernieuwende wijze hoe traditionele en moderne animatietechnieken elkaar kunnen versterken", zegt de voorlichter over de keuze. "In de productie wordt onder andere gewerkt met greenscreen en videomapping, maar ook met AI-animatietechnieken om de wonderlijke wereld van de toverlantaarn tot leven te wekken."



Authenticiteit

Volgens de Efteling past die aanpak bij de manier waarop innovatie "diep in het DNA van de Efteling verankerd zit". "Vanuit die mentaliteit onderzoeken we hoe nieuwe technologie onze creatieve visie kan verrijken, zonder onze authenticiteit te verliezen. Zo blijven we bouwen aan toekomstbestendige verwondering, met behoud van het warme, vertrouwde Efteling-gevoel."



Efteling-liefhebbers hoeven dus niet te vrezen dat AI het ontwerpproces binnen de Efteling gaat vervangen: de techniek is bedoeld ter aanvulling. "Het kan de betovering alleen maar versterken", aldus de woordvoerder. De Man met de Toverlantaarn is tot begin februari te zien in de weekenden en tijdens de kerstvakantie.



