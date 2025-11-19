Europa-Park Resort

Europa-Park komt met stunt op World Toilet Day: achtbaan bedekt met wc-papier

Het Duitse attractiepark Europa-Park heeft meegewerkt aan een stunt van een kunstenaar. Ter gelegenheid van World Toilet Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor schone en veilige toiletvoorzieningen, verschijnt vandaag een opmerkelijke video van achtbaan Eurosat. Daarin is te zien hoe de grote bol van de overdekte rollercoaster bedekt wordt met wc-papier, als een gigantische mummie.

De video werd gemaakt door Patrick Vogel, als een virtueel kunstproject: met behulp van digitale effecten wekt men de indruk dat er daadwerkelijk toiletpapier over de bol is gehangen. Hij kreeg hulp van toiletpapierfabrikant Goldeimer. Europa-Park noemt het thema "een onderwerp dat miljoenen mensen aangaat, maar vaak taboe is".

"Terwijl schone toiletten door gasten van Europa-Park als vanzelfsprekend worden beschouwd, leven volgens Goldeimer wereldwijd zo'n 3,4 miljard mensen zonder veilige toegang tot sanitaire voorzieningen", benadrukt het pretpark. De video van een Eurosat vol wc-papier is vanaf vandaag te zien op Instagram, als een online campagne: bezoekers merken er verder niets van.



Knipoog

Artiest Vogel combineert naar eigen zeggen technologie, entertainment, kunst en design om een boodschap over te brengen. Het Eurosat-project is ook een knipoog naar de Amerikaanse traditie toilet papering, waarbij bomen, huizen of andere objecten worden bedekt met slingers wc-papier. Dat komt vooral voor rond Halloween, 1 april en bij schoolfeesten.