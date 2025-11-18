Efteling

Na valpartijen in vijvers: Efteling zet toch hekken neer rond water in het entreegebied

De Efteling is bezig met het installeren van hekken rond de waterpartijen in het entreegebied. Eigenlijk was het de bedoeling om geen afscheidingen neer te zetten rond de verschillende vijvers bij de hoofdingang. Na meerdere incidenten, waarbij bezoekers per ongeluk terechtkwamen in het water, is er alsnog voor hekken gekozen.

Op een foto is te zien hoe men bezig is met het plaatsen van een metalen afbakening, bestaand uit dunne verticale staanders waar een horizontale stang doorheen loopt, langs de randen van de vijvers. Het gaat om een typisch Efteling-hek: geen opvallende barrière, maar een subtiele begrenzing met krullen aan de uiteinden.

Vergelijkbare hekken staan op meerdere plekken in het park, waaronder in het Sprookjesbos. Toen de Efteling in februari een ontwerp van het vernieuwde entreegebied toonde, waren daar geen hekjes te zien. De afgelopen periode raakten meerdere personen te water: vorige maand lag er nog een kind in de vijver. Toen is besloten om toch maar voor hekken te gaan.



Waterslinger

De opzet van het entreegebied, het zogeheten Eiland van de Vijf Zintuigen, werd ontwikkeld door ontwerper Sander de Bruijn en landschapsarchitect Ivo Südmeier. Ze kozen voor "een soort waterslinger" van meerdere vijvers, die met elkaar in verbinding staan. "Vanuit de lucht zie je dat waterpartijen zich als het ware om het Huis van de Vijf Zintuigen heen buigen", zei Südmeier eerder.



