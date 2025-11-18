Efteling

André van Duin krijgt rondleiding van Efteling-ontwerpers: 'Onvergetelijk'

FOTO'S Niemand minder dan André van Duin heeft een rondleiding gekregen door de Efteling. Ontwerpers Jeroen Verheij en Sander de Bruijn gaven de beroemdheid vrijdag een tour door het park, waarbij een bezoek aan Danse Macabre niet mocht ontbreken. Verheij, groot liefhebber van de beroemde komiek, kwam recentelijk in contact met Van Duin tijdens opnames van Heel Holland Bakt.

Daar kreeg hij de kans om zijn idool een zelfgemaakte poster te overhandigen. "André wilde heel graag een tegenbezoek afleggen om een kijkje te nemen op mijn werkplek", schrijft Verheij op social media. "Mijn collega Sander de Bruijn en ik hadden de ongelooflijke eer om een uitgebreide rondleiding te geven langs een aantal attracties, waaronder natúúrlijk Danse Macabre, en onze creatieve afdelingen."

De Efteling-ontwerper spreekt over een "fantástische dag". "Onvergetelijk", schrijft hij. Op Instagram verscheen ook een foto van Van Duin in de kapel van Danse Macabre, samen met medewerkers in de Huyverwoud-kledij. "André van Duin krijgt iedereen aan het lachen; zélfs de Charlatans konden een glimlach niet onderdrukken", aldus Verheij.



Dik Voormekaar Show

Zanger, acteur, comedian en presentator André van Duin (78) wordt gezien als de grootste volkskomiek van Nederland. In zijn carrière kwam hij enkele malen in aanraking met de Efteling. Zo zat hij in 1978 in de jury van een Efteling-kleurwedstrijd. Een jaar later kwamen de personages van zijn Dik Voormekaar Show naar de Efteling.



In de zomer van 1985 presenteerde Van Duin zes afleveringen van de spelshow Sterrenslag in de Efteling, waarbij hij ook even in beeld kwam als het typetje Simon Naaigaren. Toen de Efteling in 1986 een tv-commercial moest produceren voor Fata Morgana, werd Van Duin ingeschakeld. Daarvoor kroop hij in de rol van Professor Zwakström, zogenaamd een Zweedse pretdeskundige.















