Walibi Belgium

Foto's: Walibi Belgium kleedt nieuw themagebied Dock World voor het eerst aan in kerstsferen

FOTO'S Het nieuwe themagebied Dock World is voor het eerst onderdeel van de winteropening van Walibi Belgium. Eerder dit jaar opende het Belgische pretpark een havengebied met de nieuwe lanceerachtbaan Mecalodon. Voor het jaarlijkse evenement Walibi Winter werd het parkdeel aangekleed in kerstsferen. In de wintermaanden krijgt de zone ook een andere naam.

Tijdens Walibi Winter spreekt men niet over Dock World, maar over Northern Dock. Het gebied omvat naast Mecalodon ook achtbaan Turbine, waterbaan Flashback, bootjescarrousel Stormy en theekopjesmolen Tous en Boîte. Van de vijf attracties blijft er één dicht in het winterseizoen: Flashback is gesloten.

"Tussen verlichte vuurtorens, levendige kades, ijzige oevers, kleurrijke containers en knusse vissershutten door ademt elke hoek winterse charme en maritieme magie" belooft Walibi. Met de komst van Northern Dock heeft 85 procent van het park winterse aankleding gekregen, zo meldt Walibi.



Kerstmarkt

Daarvoor was bijna 80 kilometer aan lichtslingers nodig. "Walibi Winter combineert zo de charme van een kerstmarkt met de beleving van een pretpark dat volledig in wintermodus opent voor families", valt te lezen in een persbericht. Ook de schaatsbaan, het huis van de Kerstman, de bandenbaan en de ijsshow Enchanted keerden terug.



In totaal zijn er vandaag de dag acht winterse themagebieden: Glowing Greetings, Alpin Village, Frozen Land, Chocolate Factory, Twinkle Town, Festive Tropics, Polar Playground en nieuwkomer Northern Dock. Restaurant Pizza Solo werd getransformeerd tot een bergchalet onder de noemer Pizz'Avalanche.



Afgehuurd

Walibi Winter startte in het eerste weekend van december. Het evenement duurt nog tot en met zondag 4 januari, in principe van 11.00 tot 19.00 uur. Alleen op woensdag 24 en woensdag 31 december sluiten de poorten om 18.00 uur. Op zaterdag 27 december is het park volledig afgehuurd voor een privé-event.























































































