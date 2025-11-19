Welkom!
Efteling

Efteling-fan bouwt Danse Macabre na van karton, inclusief de omgeving

Vandaag, 18.32 uur

VIDEO Karton, koffieroerstaafjes, cocktailprikkers, piepschuim... Het is een greep uit de materialen die John Clavel heeft gebruikt om Danse Macabre in het klein na te bouwen. De Efteling-liefhebber besloot een miniatuur te creëren van de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel en de omgeving, met de volledige wachtrij en een deel van het abdijplein.

Ook de binnenzijde van de kapel werd nagemaakt, inclusief het draaien van de schijf én het verschijnen van spookdirigent Joseph Charlatan bij zijn orgel. Clavel heeft inmiddels wat ervaring met het maken van miniaturen van karton: hij begon ermee in coronatijd, als een nieuwe hobby. Vorig jaar koos hij voor Danse Macabre.

"Helaas was er op Google Maps nog niet veel van te vinden, dus heb ik veel foto's van Looopings kunnen gebruiken om de attractie zo natuurgetrouw mogelijk na te kunnen maken", zegt Clavel. "Ik begon met de kapel en heb het project steeds verder uitgebreid." In een YouTube-video deelt de maker het eindresultaat.



