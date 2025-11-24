Plopsa Group

FC Plopsa met 5-0 ingemaakt door FC Efteling: 'Mijn dromen waren snel weg'

FOTO'S Een voetbalwedstrijd tussen teams van de Efteling en Plopsa is voor de laatstgenoemde partij uitgelopen op een drama. De Efteling organiseert regelmatig voetbaluitjes voor het personeel, waarbij wordt gespeeld tegen werknemers van andere attractieparken. Onlangs voetbalde men tegen de mensen van Plopsaland Belgium.

Normaal gesproken blijven dat soort partijtjes verborgen voor de buitenwereld, maar dit keer was er een cameraploeg bij voor de docusoap De Wereld van Plopsa, uitgezonden op VTM. Afgelopen weekend was te zien hoe de vriendschappelijke wedstrijd uitmondde in een blamage voor de Belgen. "Ja, mijn dromen waren snel weg", klonk het in de tv-show.

Een opbeurende peptalk in steenkolenengels door Plopsa-directeur Carl Lenaerts mocht niet baten. In de eerste helft bleef het 0-0, maar direct na de start van de tweede helft walste de Efteling over Plopsa heen. Het team, aangemoedigd door familieleden en Studio 100-figuren als Kabouter Plop en Bumba, moest het ene na het andere tegendoelpunt verwerken.



Godverdomse bende

Uiteindelijk werd het 5-0 voor FC Efteling. Plopsa's driftige coach, manager Christophe Volpato, sprak over een "godverdomse bende". Zijn collega Koen Keijsers noemde het optreden van de coach gekscherend "Gestapo". De Gestapo was de geheime politie van nazi-Duitsland van 1933 tot 1945, die een sleutelrol speelde in terreur en onderdrukking van joden.



De Kaatsheuvelse ploeg bestond uit enkele bekende gezichten: algemeen directeur Fons Jurgens en woordvoerder Steven van Gils voetbalden mee. Het is bij de Efteling een jaarlijkse traditie om tegen andere parken te spelen. Vorig jaar was het team in PortAventura. Eerder waren onder meer Bobbejaanland, Drayton Manor, Tripsdrill en Europa-Park al tegenstanders.























