Avonturenpark Hellendoorn

Sinterklaasfeest Avonturenpark Hellendoorn ingekort: winteropening duurt twee dagen

De allereerste winteropening van Avonturenpark Hellendoorn duurt geen vijf dagen, maar twee dagen. Het Overijsselse pretpark zou eigenlijk op vijf dagen in november opengaan voor een speciaal sinterklaasfeest, onder de noemer Het Grote Sinterklaas Avontuur. Nu blijkt dat er drie dagen zijn geschrapt.

Het evenement was aanvankelijk aangekondigd voor zaterdag 22 november, zondag 23 november en zaterdag 29 november, plus twee extra dagen voor bedrijven: vrijdag 21 en vrijdag 28 november. Uiteindelijk gaan alleen zondag 23 november en zaterdag 29 november door. Hellendoorn is dan open van 10.00 tot 15.00 uur.

Volgens parkdirecteur Rens-Jan van Vliet is daar een logische verklaring voor. Op 22 november zijn er in de regio veel intochten, merkte Hellendoorn, waardoor de kaartverkoop achterbleef. Voor de twee bedrijfsdagen was wel animo, maar de meeste bedrijven boeken dergelijke initiatieven volgens Van Vliet al in het voorjaar.



Veel geïnteresseerden

"Dat is een les voor ons", aldus de directeur. "Maar we hebben veel geïnteresseerden voor volgend jaar." Wie op 23 of 29 november naar Avonturenpark Hellendoorn komt, kan onder andere ronddwalen in het Huis van Sinterklaas, een theatershow van Kareltje & Jasmijn bekijken, dansen op de Pietendisco en meedoen aan de Pietenschool.



Enkele attracties gaan open: de attracties in kindergebied Dreumesland, speeltuin De 3 Geheime Torens, de Monorail en de Oldtimers. Tickets kosten 23,50 euro per persoon, abonnementhouders betalen 19,50 euro. Kinderen ontvangen een cadeau van de Goedheiligman.