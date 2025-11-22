Efteling

Zwarte worstenbroodjes terug bij Danse Macabre: vijfde Efteling-verkooppunt met Keilekker-worstenbrood

FOTO'S De Efteling zet dit winterseizoen vol in op worstenbroodjes. Op dit moment zijn er op maar liefst vijf plekken in het park worstenbroodjes verkrijgbaar van het merk Keilekker uit Den Bosch. Naast vier nieuwe locaties keerden deze week ook de pikzwarte worstenbroodjes terug bij Danse Macabre.

Bij kruidenierszaak In den Swarte Kat werden vorig jaar zwarte worstenbroodjes verkocht, maar na de Winter Efteling verdwenen ze weer. Nu zijn ze terug, met een prijsverhoging: in plaats van 3,50 euro betalen bezoekers voortaan 4,50 euro voor de onheilspellende lekkernij. Er is nu ook een vegetarische variant in het zwart.

De afgelopen weken introduceerde de Efteling al vier andere verkooppunten met verschillende soorten worstenbroodjes van Keilekker: een chalet op het Anton Pieckplein, de Smaeckmaker naast Symbolica, de gerenoveerde horecalocatie In den Hoorn des Overvloeds en De Rustende Reiziger in horecacomplex Station de Oost.



Faillissement

Daarnaast worden ook worstenbroodjes verkocht bij restaurants als Het Witte Paard en Kashba, maar die zijn niet afkomstig van Keilekker. Keilekker is een Brabantse bakkerij die zich sinds 2016 volledig richt op ambachtelijke worstenbroodjes. Het bedrijf ontstond nadat oprichter Remco Beekman, voormalig horecaondernemer, na een faillissement begon te bakken vanuit zijn eigen keuken.



Inmiddels beschikt Keilekker over bakkerijen in Den Bosch en Vught. Het bedrijf profileert zichzelf als een sociale onderneming waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Vanuit de Brabantse locaties worden zowel horeca als particuliere klanten in heel Nederland beleverd.







