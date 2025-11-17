Efteling

Nieuwe abonnementsprijzen Efteling: duurste abonnement gaat 400 euro kosten, reguliere pas wordt 35 euro duurder

Het duurste Efteling-abonnement gaat komend jaar 400 euro per persoon kosten. Dat maakt het attractiepark vandaag bekend. De zogeheten Premium-pas kost nu nog 390 euro. Het vaakst gekochte abonnement - de Plus-pas - wordt 35 euro duurder in 2026. Op dit moment betalen abonnees daar nog 275 euro voor.

Na de jaarwisseling stijgt het tarief naar 310 euro. Wie genoegen neemt met het Classic-abonnement, dat slechts op 290 dagen per jaar geldig is, gaat straks 240 euro betalen in plaats van 225 euro. Het gaat bij Classic, Plus en Premium om prijsstijgingen van respectievelijk 6,7 procent, 12,7 procent en 2,7 procent.

Door niet alle abonnementsvormen evenredig duurder te maken, hoopt de Efteling de varianten Classic en Premium aantrekkelijker te maken dan de standaardoptie Plus. De Efteling werkt sinds vorig jaar met prijsdifferentiatie en drie verschillende soorten abonnementen, met elk eigen voordelen en geldigheidsdata. Alleen Premium is op elke dag van het jaar te gebruiken.



Parkeerabonnementen

Er verandert ook iets voor abonnementhouders die per maand betalen. Nu zijn zij nog 20 euro (Classic), 25 euro (Plus) of 35 euro (Premium) per maand kwijt. Dat wordt straks 21 euro (Classic), 28,50 euro (Plus) of 36 euro (Premium) per maand. De nieuwe prijzen gaan in op donderdag 1 januari. Parkeerabonnementen blijven even duur: 5 euro per maand of 55 euro per jaar.