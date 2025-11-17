Efteling

Efteling strooit met voordeel voor abonnees: tot 25 procent korting op souvenirs

FOTO'S Abonnementhouders van de Efteling krijgen tijdelijk tot 25 procent korting op souvenirs. Normaal gesproken kunnen personen met een Plus- of Premium-abonnement gebruikmaken van respectievelijk 5 of 10 procent korting in de souvenirwinkels in het attractiepark. Deze maand gaan die kortingspercentages flink omhoog.

De actie geldt van maandag 17 tot en met donderdag 20 november en van maandag 24 tot en met donderdag 27 november, bij een minimale besteding van 30 euro in één transactie. Een Plus-pas is dan goed voor 20 procent korting in plaats van 5 procent.

Wie een Premium-abonnement heeft, krijgt dit keer 25 procent korting. Zelfs Classic-abonnees, die doorgaans geen korting ontvangen in de Efteling-shops, hoeven nu 15 procent minder te betalen voor hun aankopen. "Ideaal om alvast cadeaus te kopen voor de feestdagen", meldt de Efteling.



Attractiefoto's

Sommige productgroepen zijn uitgesloten. Zo wordt er geen korting gegeven op attractiefoto's, boeken, cadeaukaarten, parkeerkaarten en serviceartikelen als batterijen, postzegels, regenponcho's en paraplu's.







