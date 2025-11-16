Walibi Belgium

Video: wat gebeurt er als de lanceerachtbaan van Walibi Belgium het einde van de baan niet haalt?

VIDEO Walibi Belgium heeft dit jaar een grote nieuwe lanceerachtbaan in gebruik genomen: Mecalodon, onderdeel van het nieuwe themagebied Dock World. Treinen worden tijdens de rit drie keer gelanceerd, maar wat gebeurt er wanneer een lancering niet krachtig genoeg is en een trein stil komt te staan? Dat laten de mensen achter YouTube-kanaal Theme Park Science zien in een nieuwe special.

Achtbaankenner en ingenieur Jurnan Schilder geeft een blik achter de schermen bij de attractie. Hij neemt een kijkje in de onderhoudsruimte waar de treinen worden opgesteld als ze niet in gebruik zijn. Daar legt hij uit dat de Duitse fabrikant Gerstlauer bewust lichtgewicht treinen ontwikkelde. Dat heeft verschillende voordelen.

Zo is er minder staal nodig, waardoor er budget overblijft voor een langere baan. Bovendien hebben de treinen minder kracht nodig bij een lancering, waardoor de lanceerstroken relatief kort zijn. Waar de makers wel rekening mee moesten houden, is dat treinen bij hogere temperaturen sneller gaan dan bij lage temperaturen.



Grafiek

Schilder toont een grafiek van de fabrikant, waarin het snelheidsverloop van een snelle en een langzame trein over elkaar heen worden gelegd. Een trage trein mag niet vastlopen en bij een snelle trein mogen de g-krachten niet te hoog zijn. En als een voertuig toch stil komt te staan, moet het lanceersysteem in staat zijn om de trein weer in beweging te krijgen.



Hoe dat in de praktijk werkt, zien we als de ingenieur een bijzonder ritje maakt met presentator Danny van der Weel. Daarbij wordt de trein bij de drie lanceringen net niet hard genoeg versneld, waardoor de heuvels niet gehaald worden en het veiligheidsmechanisme in werking treedt.