Efteling

Nog een extra Gi-Ga Gantische Kerstshow: Efteling en Studio 100 voegen vierde voorstelling toe

Vandaag, 18.56 uur

De Gi-Ga Gantische Kerstshow wordt niet twee, niet drie, maar vier keer opgevoerd. Initiatiefnemers Studio 100 en de Efteling hebben een vierde show ingepland. Aanvankelijk zou het kerstspektakel in Ahoy Rotterdam twee keer te zien zijn: op zaterdag 20 en zondag 21 december om 14.30 uur.

Vorige maand werd duidelijk dat er op 20 december ook een show zal zijn om 11.00 uur. Hoewel daarvoor nog volop toegangskaarten beschikbaar zijn, startte deze week de ticketverkoop voor nog een extra show: 21 december om 11.00 uur. Tarieven variëren van 39 tot 59 euro per persoon.

Voor de Gi-Ga Gantische Kerstshow sloegen de Efteling, Studio 100 en Toppers in Concert de handen ineen. Studio 100-personages als K3, Samson & Marie, Mega Mindy en Kabouter Plop krijgen op het podium gezelschap van Efteling-figuren. De presentatie is in handen van Fenna Ramos.

Meer Efteling
