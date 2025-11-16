Nieuws

Kabinet wil dat alle pretparken en dierentuinen weer contant geld aannemen

Contant betalen moet binnen enkele jaren opnieuw mogelijk worden in alle Nederlandse attractie- en dierenparken. Het demissionaire kabinet werkt aan een nieuwe wettelijke verplichting waardoor pretparken, dierentuinen en andere locaties met fysieke kassa's vanaf 2027 weer cash moeten accepteren.

De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat contant geld verder uit het straatbeeld verdwijnt. Steeds meer verkooplocaties schakelen over op pin only, ook in de vrijetijdssector. Volgens De Nederlandsche Bank kon in 2024 bij bijna 5 procent van alle toonbanklocaties niet meer met cash worden afgerekend. In grote steden ligt dat aandeel nog hoger.

De politiek maakt zich zorgen over ruim een miljoen Nederlanders die afhankelijk zijn van contant geld, waaronder ouderen en mensen met een beperking. Daarom moet een acceptatieplicht gaan gelden voor alle plekken waar personeel en bezoekers elkaar aan een balie ontmoeten. Pretparken, dierenparken, zwembaden, musea, bioscopen en horecagelegenheden vallen daar volledig onder.



Veiligheidsrisico's

Alleen in uitzonderlijke situaties mogen bedrijven contante betalingen weigeren, bijvoorbeeld tussen 22.00 en 06.00 uur of wanneer er sprake is van aantoonbare veiligheidsrisico's. Ook online aankopen en onbemande locaties blijven buiten de regeling. De plannen moeten nog behandeld worden door de Tweede Kamer, Eerste Kamer en de Raad van State.