Gröna Lunds Tivoli

Never Gonna Give You Up: pretpark haalt internetlegende Rick Astley binnen voor optreden

Vandaag, 15.37 uur

VIDEO Niemand minder dan Rick Astley staat komende zomer op het podium in een Zweeds pretpark. De Britse zanger treedt op donderdag 21 mei voor het eerst op in attractiepark Gröna Lund, gelegen in Stockholm. Zijn komst maakt deel uit van een uitgebreide concertreeks met tientallen artiesten tijdens het jaarlijkse festival Grönan Live.

Astley brak eind jaren tachtig wereldwijd door met de hit Never Gonna Give You Up. Decennia later kreeg dat nummer een tweede leven als internetfenomeen: de zogeheten "rickroll", waarbij mensen onverwacht naar de videoclip worden geleid. Daardoor kennen ook jongere generaties de zanger, die sinds 2016 weer actief is met nieuwe muziek en optredens.

Het pretpark presenteert verder een lange lijst met internationale namen. Zo staan in mei en juni onder meer Primal Scream, Natalie Imbruglia, Empire of the Sun, Garbage, Shaggy en Charlie Puth op het programma. In juli volgen onder meer The Cardigans en Counting Crows. Op Grönan Live komen jaarlijks ruim 250.000 mensen af.



