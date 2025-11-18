Zoo Krefeld

Duitse dierentuin slaat terug naar influencer die miljoenenproject afkraakt

VIDEO Een Duitse influencer met miljoenen volgers nagelt een dierentuin online aan de schandpaal, maar daar is het dierenpark niet van gediend. Acteur en contentmaker Jonas Ems haalde onlangs flink uit naar Zoo Krefeld, waar dit jaar een nieuw mensenapenverblijf openging. Op social media slaat de Duitse dierentuinsector terug.

Zoo Krefeld zette een nieuw apenhuis neer omdat het oude onderkomen in de nieuwjaarsnacht van 2020 werd verwoest door een brand. Ems beweert dat de ramp aantoont dat de dierentuin heeft gefaald. Hij zegt dat er 33 miljoen euro in het project is gestoken. "Bedenk eens hoeveel echte natuurbescherming je voor dat soort geld kunt realiseren", sneert de videomaker.

Zijn opmerkingen blijven niet onbeantwoord. Marcel Stawinoga, communicatiemedewerker en soortbehoudspecialist van Zoo Dortmund, nam de moeite om in een aparte video op de aantijgingen in te gaan. De beelden werden gedeeld op het account van Zoo Krefeld én branchevereniging VDZ. Stawinoga benadrukt dat de brand een noodlottig ongeluk was. Ook corrigeert hij het genoemde bedrag.



Brandverzekering

Stawinoga legt uit dat het geld afkomstig is van de gemeente Krefeld, een brandverzekering en donaties, en dus niet zomaar vrij besteedbaar is. Bovendien maakt het houden van chimpansees volgens hem wél onderdeel uit van natuurbescherming, onder meer via Europese fokprogramma's voor bedreigde soorten.



Hij wijst erop dat Duitse dierentuinen geen mensapen uit het wild halen. "Dat weet je eigenlijk best, Jonas", zegt de deskundige in zijn video. Ems claimt ook dat het neerzetten van nieuwe verblijven vooral een verdienmodel is voor dierenparken. Volgens Stawinoga gaat die redenering mank, omdat Duitse dierentuinen doorgaans non-profit of gemeentelijk zijn en niet gericht op het maken van winst.