Plopsaqua Landen-Hannuit

Voormalig Plopsa-topman mogelijk voor de rechter na dodelijk incident in Plopsaqua

De verdrinkingsdood van een 45-jarige man in waterpark Plopsaqua Landen-Hannuit krijgt waarschijnlijk een vervolg in de rechtszaal. Het parket van Luik wil het bedrijf achter het zwembad én twee personen vervolgen voor onvrijwillige doodslag door nalatigheid. Eén van de betrokkenen is Steve Van den Kerkhof, de voormalig topman van de Plopsa Group.

Dat is opmerkelijk, omdat hij in 2023 oneervol werd ontslagen en Plopsa sindsdien publiekelijk afstand van hem heeft genomen. Het drama vond plaats op 11 oktober 2021. Paul-David Ortiz bezocht het nieuwe waterpark voor een familie-uitje en verdronk in de attractie Wild River. Hij zou vier minuten onder water hebben gelegen voordat hij werd opgemerkt.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed een week later. De nabestaanden dienden een klacht in, omdat volgens hen niet snel genoeg werd ingegrepen door het toezichtspersoneel. Na een jarenlange onderzoeksfase heeft justitie nu een schriftelijk verzoek ingediend om de zaak door te verwijzen naar de correctionele rechtbank.



Twee andere incidenten

Naast de Plopsa Group worden twee personen genoemd in de vervolgingsaanvraag, onder wie Van den Kerkhof. Het parket onderzoekt niet alleen de dood van Ortiz, maar ook twee andere incidenten waarbij in 2022 minderjarigen letsel opliepen in het zwembad. Ook die zouden het gevolg zijn van nalatigheid.



Andere betrokkenen in het dossier komen volgens het parket in aanmerking voor seponering. De raadkamer buigt zich eind november over de vervolgingsaanvraag. Pas daarna kan worden beslist of de zaak daadwerkelijk doorgezet wordt en of de voormalige Plopsa-bestuurder zich voor de rechter moet verantwoorden.