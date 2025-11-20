PortAventura World

PortAventura: hotels groeien explosief, maar inkomsten uit pretparken dalen

Bij het Spaanse pretparkresort PortAventura World verschuift het zwaartepunt van het bedrijf steeds verder richting hotels. Uit recent gedeponeerde jaarcijfers blijkt dat de hoteldivisie in drie jaar tijd is verdubbeld in omzet, terwijl de parken zelf juist minder geld binnenhalen.

In 2024 behaalde PortAventura een totale omzet van 303,6 miljoen euro, vrijwel gelijk aan het jaar ervoor. De drie themaparken - PortAventura Park, Ferrari Land en Caribe Aquatic Park - waren goed voor 178,3 miljoen euro, een daling van 4,5 procent. Tegelijkertijd steeg de hotelomzet naar 112,1 miljoen euro, een groei van 6,5 procent.

Dat is ruim het dubbele van 2021, toen de hoteldivisie nog 54,6 miljoen euro noteerde. De winst daalde in 2024 naar 20,8 miljoen euro, meer dan een halvering ten opzichte van 2023. PortAventura bezit zes eigen hotels binnen het resort. Daarnaast worden vier accommodaties buiten het park geëxploiteerd onder het merk Ponient Hotels by PortAventura World.



Nieuwe tak

Dankzij een vierde toevoeging in 2024 beschikt de groep inmiddels over 913 kamers buiten het hoofdresort. Het resort meldt een recordaantal bezette kamers en een sterke vraag vanuit Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Om op de groeiende hotelmarkt mee te liften startte het bedrijf eind 2024 een nieuwe tak, PAFacilities.



Daaronder valt onder meer een industriële wasserij, als extra dienst voor de regionale hotelsector. Naast parken en hotels verdiende PortAventura 13,1 miljoen euro aan overige activiteiten, vooral zakelijke evenementen. Ondanks de lagere omzet van de pretparken ontving PortAventura in 2024 ruim vijf miljoen bezoekers, tijdens de langste openingsperiode in de geschiedenis: 306 dagen.



Voetbalattracties

Tegelijkertijd valt op dat de samenwerking met voetbalcompetitie LaLiga is stilgezet. De gezamenlijke onderneming LaLiga Entertainment werd eind 2024 ontbonden. Plannen voor nieuwe voetbalattracties, die in 2020 nog groots werden aangekondigd, lijken daarmee definitief van de baan te zijn.