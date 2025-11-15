Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractie- en Vakantiepark Slagharen

30 meter hoge uitkijktoren Slagharen loopt vast: bezoekers met hoogwerker gered

Vandaag, 18.07 uurBeeld: Vincent Wols, @slaggie_dingetjes

FOTO'S In Attractiepark Slagharen is vanmiddag de 30 meter hoge uitkijktoren Sky Tower vastgelopen. Door een technisch mankement kwam de cabine rond 16.10 uur stil te staan op het hoogste punt van de toren. Toen omstreeks 16.25 uur duidelijk werd dat de gondel niet meer in beweging zou komen, riepen medewerkers de brandweer op.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Overijsselse pretpark aan Looopings. Vanwege de ontruiming werd de Main Street afgesloten. Aanwezige bezoekers werden verzocht om het park te verlaten. Een speciale Sinterklaasparade, die om 17.00 uur plaats had moeten vinden, ging niet door.

Ongeveer een uur na het stilvallen van de attractie konden de passagiers bevrijd worden. Volgens ooggetuigen verliep de evacuatie rustig. De voorlichter laat weten dat de inzittenden na afloop zijn opgevangen door Slagharen-personeel. Ze ontvangen een "passende compensatie".

Sinds 1999
De Sky Tower staat sinds 1999 in Slagharen. Eerder was de attractie te vinden in het Engelse park Pleasurewood Hills. Bezoekers nemen plaats in een cirkelvormige cabine die normaal gesproken op een rustig tempo al draaiend omhoog en omlaag wordt gebracht. Bij de bouw zijn onderdelen van een oude attractie hergebruikt: de Zeppelin uit 1975.





















Meer Attractie- en Vakantiepark Slagharen
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be