Attractie- en Vakantiepark Slagharen

30 meter hoge uitkijktoren Slagharen loopt vast: bezoekers met hoogwerker gered

FOTO'S In Attractiepark Slagharen is vanmiddag de 30 meter hoge uitkijktoren Sky Tower vastgelopen. Door een technisch mankement kwam de cabine rond 16.10 uur stil te staan op het hoogste punt van de toren. Toen omstreeks 16.25 uur duidelijk werd dat de gondel niet meer in beweging zou komen, riepen medewerkers de brandweer op.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Overijsselse pretpark aan Looopings. Vanwege de ontruiming werd de Main Street afgesloten. Aanwezige bezoekers werden verzocht om het park te verlaten. Een speciale Sinterklaasparade, die om 17.00 uur plaats had moeten vinden, ging niet door.

Ongeveer een uur na het stilvallen van de attractie konden de passagiers bevrijd worden. Volgens ooggetuigen verliep de evacuatie rustig. De voorlichter laat weten dat de inzittenden na afloop zijn opgevangen door Slagharen-personeel. Ze ontvangen een "passende compensatie".



Sinds 1999

De Sky Tower staat sinds 1999 in Slagharen. Eerder was de attractie te vinden in het Engelse park Pleasurewood Hills. Bezoekers nemen plaats in een cirkelvormige cabine die normaal gesproken op een rustig tempo al draaiend omhoog en omlaag wordt gebracht. Bij de bouw zijn onderdelen van een oude attractie hergebruikt: de Zeppelin uit 1975.











































