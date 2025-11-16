Welkom!
Phantasialand

Phantasialand scherpt beleid verder aan: strengere regels voor kinderwagens en karren

Vandaag, 11.59 uur

Phantasialand heeft de regels rond bolderkarren, fietskarren en kinderwagens opnieuw aangescherpt. Het Duitse attractiepark kondigde eerder dit jaar al aan dat bolderkarren niet meer welkom waren, maar voor het winterseizoen worden de voorschriften verder uitgebreid en aangescherpt.

Dat blijkt uit een update van de officiële toegangsvoorwaarden. Tot en met vrijdag gold alleen een verbod op bolderkarren en vergelijkbare vervoermiddelen, vooral omdat de wagens groot en lastig te manoeuvreren waren. Het park adviseerde gezinnen om gebruik te maken van kluisjes in de themawerelden Berlin en Mexico.

Kinderwagens bleven toegelaten zolang ze daadwerkelijk gebruikt werden door een kind en binnen maximale afmetingen van 90 bij 120 bij 120 centimeter vielen. Sinds zaterdag - de start van winterseizoen Wintertraum - gaat Phantasialand een stap verder. Het verbod geldt nu ook voor fietskarren en andere transportmiddelen die paden kunnen blokkeren of het risico op ongelukken vergroten.

Nieuwe afmetingen
Tegelijkertijd verduidelijkt het park welke kinderwagens wel zijn toegestaan. Kinderwagens en buggy's blijven welkom, maar alleen wanneer ze bedoeld zijn om kinderen te vervoeren. Voor deze wagens gelden nieuwe maximale afmetingen: 105 centimeter lang, 80 centimeter breed en 125 centimeter hoog, inclusief uitstekende onderdelen.

Phantasialand benadrukt dat de maatregelen nodig zijn om de paden in de themawerelden vrij te houden. Door de compacte opzet van het park, met smalle doorgangen, beperkte loopruimte en veel hoogteverschillen, leiden grote transportmiddelen sneller tot hinder en onveilige situaties.

Meer Phantasialand
