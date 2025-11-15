Phantasialand

12 euro voor een ritje in Taron: Phantasialand vernieuwt Quick Pass-systeem

Phantasialand heeft het Quick Pass-systeem overhoop gegooid. Bezoekers van het Duitse pretpark kunnen al jaren betalen om de wachtrijen bij attracties over te slaan. Tot nu toe bestonden er twee varianten: de Quick Pass van 10 euro en de Quick Pass Plus van 20 euro.

Beide opties waren goed voor twee keer snellere toegang tot een attractie naar keuze. De reguliere versie kon gebruikt worden voor Maus au Chocolat, Talocan, Winja's Fear, Winja's Force en Colorado Adventure, de Plus-variant was daarnaast ook geldig bij Taron en Black Mamba. Waterbaan Chiapas werd dit jaar uit het systeem gehaald.

Vanaf vandaag - de officiële start van winterseizoen Wintertraum - werkt Phantasialand met een andere opzet. Voortaan betalen bezoekers per attractie. De tarieven variëren, afhankelijk van de bezoekdag en de drukte. Zo kost één ritje in lanceerachtbaan Taron zonder te wachten op dit moment 12 euro per persoon.



Een tientje

Voor inverted coaster Black Mamba moet een tientje afgerekend worden, terwijl een Quick Pass voor spinning coaster Winja's Fear of Winja's Force voor 7 euro over de toonbank gaat. De tarieven van interactieve darkride Maus au Chocolat, mijntrein Colorado Adventure en waterbaan Chiapas bedragen momenteel elk 5 euro.



De actuele prijzen verschijnen op schermen. Op de officiële Phantasialand-website staat nog geen uitleg over het nieuwe concept. Daar valt alleen te lezen dat alle benodigde informatie over de Quick Pass te verkrijgen is bij de servicebalie in themagebied Berlin, gelegen op de Kaiserplatz. Daar kunnen de pasjes ook gekocht worden.