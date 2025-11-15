Parc Astérix Paris

Parc Astérix opent later door staking van seizoensmedewerkers

Parc Astérix heeft afgelopen week te maken gehad met een onaangekondigde staking. Zo'n tachtig seizoensmedewerkers - voornamelijk attractiepersoneel - legden zondagochtend het werk neer uit onvrede over regels rond betaald verlof. Daardoor opende het Franse attractiepark een half uur later dan gepland.

Seizoenskrachten kregen onlangs te horen dat zij aanzienlijk meer vakantiedagen moesten opnemen dan voorheen, terwijl zij die normaal gesproken aan het einde van hun contract uitbetaald krijgen. Een deel van het personeel vond dat zij onder druk werden gezet om te tekenen, uit angst dat anders toekomstige contracten zouden vervallen.

Het management spreekt over een misverstand. Door een succesvol seizoen zouden medewerkers extra vakantiedagen hebben opgebouwd, waardoor uitbetaling in eerste instantie niet overal mogelijk was. Toen werknemers om 09.30 uur weigerden de attracties op te starten, ging de directie direct in gesprek.



Gratis parkeren

Er werd beloofd dat alle gevallen individueel bekeken worden en dat opgebouwde vakantiedagen alsnog vergoed worden. Na ongeveer een uur werd de staking beëindigd en kon het park openen.



Eigenlijk hadden de poorten zondag - de laatste dag van het reguliere seizoen - om 10.00 uur open moeten gaan. Ter compensatie mochten bezoekers gratis parkeren. Momenteel is Parc Astérix gesloten. Op zaterdag 20 december begint het kerstseizoen Noël Gaulois.