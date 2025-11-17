Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Nieuw assortiment voor Efteling-verkooppunt: hoorntjes van croissantdeeg

Vandaag, 13.55 uurBeeld: @cindy_ve

FOTO'S De verbouwing van Efteling-verkooppunt In den Hoorn des Overvloeds is achter de rug. Het gebouwtje, dat al sinds de jaren vijftig op het Anton Pieckplein staat, onderging de afgelopen weken een renovatie. Vandaag vond de heropening plaats. Daarbij hoort ook een nieuw assortiment, gebaseerd op de naam van de locatie.

Efteling-bezoekers kunnen bij In den Hoorn des Overvloeds voortaan hoorntjes van croissantdeeg halen, in een zoete en een hartige variant. De hartige versie van 5,50 euro bestaat uit worstenbrood van bakkerij Keilekker. De vier opties voor zoete hoorns zijn sinaasappel, sinaasappel en chocolade, stroopwafel of stroopwafel en chocolade. Ze kosten 5 tot 6 euro.

Daarnaast is het mogelijk om toppings toe te voegen, zodat een echte Hoorn des Overvloeds ontstaat: merengueschuim en gekonfijte sinaasappel bij de sinaasappelvariant of sabayonmousse, karamelparels en stroopwafels bij de stroopwafeloptie. Een Hoorn des Overvloeds kost 7,50 euro. De Engelse vertaling luidt Cornucopia.

Griekse mythologie
Verder bestaat het aanbod uit krakelingen en dranken, waaronder chocolademelk in dezelfde smaken als de hoorns: sinaasappel en chocolade of stroopwafel en chocolade. Ze kosten 5,85 euro. In den Hoorn des Overvloeds stamt uit 1955. De naam verwijst naar een object uit de Griekse mythologie.



























Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be