Efteling

Nieuw assortiment voor Efteling-verkooppunt: hoorntjes van croissantdeeg

FOTO'S De verbouwing van Efteling-verkooppunt In den Hoorn des Overvloeds is achter de rug. Het gebouwtje, dat al sinds de jaren vijftig op het Anton Pieckplein staat, onderging de afgelopen weken een renovatie. Vandaag vond de heropening plaats. Daarbij hoort ook een nieuw assortiment, gebaseerd op de naam van de locatie.

Efteling-bezoekers kunnen bij In den Hoorn des Overvloeds voortaan hoorntjes van croissantdeeg halen, in een zoete en een hartige variant. De hartige versie van 5,50 euro bestaat uit worstenbrood van bakkerij Keilekker. De vier opties voor zoete hoorns zijn sinaasappel, sinaasappel en chocolade, stroopwafel of stroopwafel en chocolade. Ze kosten 5 tot 6 euro.

Daarnaast is het mogelijk om toppings toe te voegen, zodat een echte Hoorn des Overvloeds ontstaat: merengueschuim en gekonfijte sinaasappel bij de sinaasappelvariant of sabayonmousse, karamelparels en stroopwafels bij de stroopwafeloptie. Een Hoorn des Overvloeds kost 7,50 euro. De Engelse vertaling luidt Cornucopia.



Griekse mythologie

Verder bestaat het aanbod uit krakelingen en dranken, waaronder chocolademelk in dezelfde smaken als de hoorns: sinaasappel en chocolade of stroopwafel en chocolade. Ze kosten 5,85 euro. In den Hoorn des Overvloeds stamt uit 1955. De naam verwijst naar een object uit de Griekse mythologie.























































