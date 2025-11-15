Efteling

Efteling vervangt Broodje Unox door Brabantse worstenbroodjes

FOTO'S Een eetkraam in de Efteling verkoopt geen Broodjes Unox meer, maar Brabantse worstenbroodjes. Het assortiment van verkooppunt de Smaeckmaker, gelegen naast Symbolica, is deze week gewijzigd. Voorheen konden bezoekers er verschillende soorten broodjes met Unox-worst bestellen.

Nu is de horecalocatie overgenomen door bakkerij Keilekker uit Den Bosch. De Efteling werkte vorig jaar al samen met het bedrijf voor speciale zwarte worstenbroodjes bij Danse Macabre en een grote Keilekker-kraam op de Warme Winter Weide. Dit winterseizoen zijn de worstenbroodjes dus elders in het park te koop.

De Smaeckmaker bevindt zich op het Hartenhof, het plein links naast de voorgevel van het Paleis der Fantasie. Hier worden de Keilekker-worstenbroodjes ter plekke gebakken, verkocht én eveneens gedistribueerd naar een andere plaats in de Efteling. Ook op het Anton Pieckplein zijn tijdens de winterperiode namelijk worstenbroodjes verkrijgbaar.



Sambal

Keilekker biedt in de kraam vier verschillende worstenbroodjes aan: de traditionele versie met gekruid varkens- en rundergehakt, een 100 procent plantaardige vegan variant, een pittige optie met sambal en een worstenbroodje met kalfsgehakt. Ze kosten 3,50 euro per stuk.







